Укр

Угроза Киеву сохраняется, заявляют в Пентагоне

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Киев Новость обновлена 15 апреля 2022, 03:05
Киев

Отступление российских войск с севера Украины не означает, что Киев в безопасности

В Министерстве обороны США подчеркивают, что города Украины, включая Киев, остаются под угрозой ракетных обстрелов со стороны российской федерации, что частично подтвердилось уже в ночь на 15 апреля.

Об этом сказал во время брифинга в четверг, 14 апреля, спикер Пентагона Джо Кирби, передает Укринформ.

"Да, конечно, у россии есть возможность нанести удар по Киеву", — сказал Кирби в ответ на просьбу прокомментировать заявления кремля о намерении нацелить свои ракеты на "центры принятия решений".

При этом спикер Пентагона напомнил, что когда россия начала отводить свои войска от украинской столицы и с северной части Украины, в США не считали, что Киеву больше ничего не угрожает.

"Мы говорили об этом много раз, даже на ранних стадиях отвода и передислокации российских войск", — напомнил Кирби.

Как сообщалось, 14 апреля советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина нанесет ответный удар, если Москва ударит по Киеву.

Ранее также аналитик из США дал совет президенту рф путину и назвал три причины победы украинцев в войне против россии.

Теги:
#Украина #США #Киев #Россия #Война #Ракетный удар
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