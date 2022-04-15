Своих не бросаем: ВСУ обменяли российских военнопленных на наших солдат на Херсонщине

Переговоры об обмене были напряженными

Между Украиной и россией происходят обмены пленными и в минувший четверг районе села Посад-Покровское, что в Херсонской области на границе с Николаевской, Вооруженные силы Украины обменяли 4 солдат оккупационной российской армии на пятерых наших бойцов.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в ежедневной сводке.

"После напряженных переговоров удалось достигнуть договоренностей по обмену пленными в районе поселка Посад-Покровское, где 4 пленных российских военных были обменены на 5 наших", — говорится в сводке.

В ОК не уточнили, является ли этот обмен частью более крупного, состоявшегося в этот день и в рамках которого были освобождены 22 украинских военнослужащих и 8 гражданских.

Также в Командовании сообщили о потерях врага в их зоне ответственности за прошедшие сутки:

39 оккупантов;

4 единицы техники, среди которых боевые бронированные машины и БПЛА.

При этом в ОК "Юг" констатируют, что враг продолжает практику пренебрежения всеми возможными нормами международного права и правил ведения войны.

"Так, при вхождении в населенные пункты на админгранице Николаевщины и Херсонщины армия мародеров не может удержаться от дерзких ограблений и безнравственных поступков. А затем накрывают поселок артиллерийским огнем, выдавая это за атаку Вооруженных Сил Украины с целью дискредитации украинской власти", — говорится в сводке.

Касательно оперативной обстановке в Черноморской операционной зоне, то российская корабельная группировка продолжает держать в изоляции порты Украины. Также сохраняется вероятность ракетных ударов с моря на достаточно высоком уровне.

Как сообщалось, поздно вечером в четверг, 14 апреля, в минобороны россии сообщили, что флагман чф рф ракетный крейсер "Москва" затонул.