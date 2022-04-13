Укр

В США заговорили о возвращении Украиной Крыма и Донбасса

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Разведчики США поделятся с украинцами данными о войсках РФ Новость обновлена 13 апреля 2022, 22:45
Разведчики США поделятся с украинцами данными о войсках РФ

Украина получит ценную информацию американской разведки.

Соединенные Штаты Америки планируют существенно расширить разведывательные данные, предоставляемые Украине, чтобы Вооруженные мылы могли атаковать подразделения российских военных.

Об этом в среду, 13 апреля, сообщает The Wall Street Journal.

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По данным издания, разведка США предоставит Украине более расширенные данные, чтобы украинские военные могли атаковать подразделения российской армии на неподконтрольной части Донбасса и во временно оккупированном Крыму, а также смогли потенциально вернуть эти территории. Стоит отметить, что упоминание о возвращении Крыма и Донбасса с сайта позже убрали, но оно сохранилось в кэше Google.

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О такой инициативе в США заговорили после того, как Белый дом объявил о новом пакете оружия в 800 миллионов долларов.

"Решение предоставить больше разведывательных данных и артиллерию знаменует собой изменение подхода администрации Байдена к конфликту. Это произошло через несколько недель после того, как Киев просил США и НАТО предоставить тяжелое вооружение, чтобы дать отпор россии", — сообщает WSJ.

При этом в США воздержатся от передачи разведданных, которые могут позволить украинцам нанести удары по целям в рф. Сейчас национальная разведка разрабатывает инструкции по передаче данных, а Пентагон выдает параллельный документ для военных операторов.

WSJ отмечает, что в прошлый раз американская разведка разрабатывала такие инструкции, когда США прогнозировали атаку на Киев с целью свержения президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, что существенно активизировалась в отношении Украины и британская разведка, которая сообщала, что из-за значительных потерь личного состава россия вербует боевиков в непризнанном Приднестровье. А также предупреждала о том, что армия россии может снова применить против украинских военных и мирных жителей запрещенные боеприпасы, среди которых фосфорные бомбы.

Также "Телеграф" публиковал многочисленные показания как преступлений российской армии на украинской земле, так и доказательства перемещения армии россии на восток нашей страны — эти данные были получены благодаря снимкам со спутников.

Теги:
#Украина #США #Россия #Крым #Война #Донбасс #Разведка
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