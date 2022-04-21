"Они крепко битые и уставшие": Арестович рассказал, на сколько хватит сил у россиян
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К наступлению на Донбасс россияне привлекли разбитые части из других областей Украины
Российские оккупационные войска в Украине сильно уставшие и не смогут долго продолжать боевые действия.
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Он напомнил, что согласно американским данным в Украине сейчас находится около 76 батальонно тактических групп противника и еще 22 они держат в запасе, а на момент начала вторжения они имели 120 БТГ и 30 в резерве. При этом Арестович отметил, что 30 из действующих БТГ были собраны из остатков разбитых.
По его словам, они еще "прилично вооружены" и имеют технику вроде танков Т-90 и зенитных комплексов "Панцирь".
"Проблема в другом. Они крепко битые и уставшие", — сказал он, добавив, что это те части, которые были выведены из Харьковской, Черниговской и Сумской областей.
Арестович отметил, что эти части "не горят" идти в бой и двигаются очень осторожно, полагаясь на артиллерийский огонь.
По его словам, если темпы ликвидации оккупантов украинскими защитниками будут сохраняться на прежнем уровне, то их сил хватит примерно "на две недельки" и возможно даже меньше.
Как сообщалось ранее, спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник рассказал, что битва за Донбасс уже началась и ее результаты станут решающими для самого существования Украины.
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