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Помер Володимир Жириновський

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Володимир Жириновський Новина оновлена 06 квітня 2022, 13:27
Володимир Жириновський

Затятому ненависнику України було 75 років

Помер російський політик Володимир Жириновський, хибні повідомлення про смерть якого з'являлися раніше.

Про це повідомив речник Держдуми рф В'ячеслав Володін у Телеграм.

"Після важкої та тривалої хвороби пішов із життя Володимир Вольфович Жириновський", — написав він.

У ЛДПР також підтвердили, що Володимир Жириновський помер.

"Сьогодні після затяжної хвороби помер Голова ЛДПР Володимир Вольфович Жириновський", — заявили у партії.

Нагадаємо, одіозний лідер ЛДПР Володимир Жириновський потрапив до лікарні 9 лютого. Його госпіталізували на тлі ускладнень, викликаних коронавірусом, від якого політик щеплювався вісім разів.

Після госпіталізації з’явилася інформація, що Жириновському стає гірше — він не впізнавав своїх соратників, рідних, а також медичного персоналу. Хоча у партії цю інформацію ніхто не підтвердив.

Також зазначимо, що лідер ЛДПР є затятим противником України. Жириновський висловлював думку, що Росія має допомогти бойовикам "через 5 хвилин після початку обстрілу… завдати такого удару по всіх збройних силах України, щоб там більше нічого не залишилося".

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