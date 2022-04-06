Умер Владимир Жириновский

Ярому ненавистнику Украины было 75 лет

Умер российский политик, глава партии ЛДПР Владимир Жириновский, ложные сообщения о смерти которого уже появлялись ранее.

Об этом сообщил спикер Госдумы рф Вячеслав Володин в Телеграм.

"После тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский", — написал он.

В ЛДПР также подтвердили, что Владимир Жириновский скончался.

"Сегодня после затяжной болезни скончался Председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский", — заявили в партии.

Как сообщал "Телеграф", одиозный лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу 9 февраля. Его госпитализировали на фоне усложнений, вызванных коронавирусом, от которого политик прививался восемь раз.

После госпитализации появилась информация, что Жириновскому становится хуже — он не узнавал своих соратников, родных, а также медицинский персонал. Хотя в партии эту информацию никто не подтвердил.

Подчеркнем, что лидер ЛДПР — ярый противник Украины. Жириновский высказывал мнение, что россия должна помочь боевикам "через 5 минут после начала обстрела …. нанести такой удар по всем вооруженным силам Украины, чтобы там больше ничего не осталось".