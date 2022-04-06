Укр

Умер Владимир Жириновский

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
2251
Владимир Жириновский Новость обновлена 06 апреля 2022, 13:27
Владимир Жириновский

Ярому ненавистнику Украины было 75 лет

Умер российский политик, глава партии ЛДПР Владимир Жириновский, ложные сообщения о смерти которого уже появлялись ранее.

Об этом сообщил спикер Госдумы рф Вячеслав Володин в Телеграм.

"После тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский", — написал он.

В ЛДПР также подтвердили, что Владимир Жириновский скончался.

"Сегодня после затяжной болезни скончался Председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский", — заявили в партии.

Как сообщал "Телеграф", одиозный лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу 9 февраля. Его госпитализировали на фоне усложнений, вызванных коронавирусом, от которого политик прививался восемь раз.

После госпитализации появилась информация, что Жириновскому становится хуже — он не узнавал своих соратников, родных, а также медицинский персонал. Хотя в партии эту информацию никто не подтвердил.

Подчеркнем, что лидер ЛДПР — ярый противник Украины. Жириновский высказывал мнение, что россия должна помочь боевикам "через 5 минут после начала обстрела …. нанести такой удар по всем вооруженным силам Украины, чтобы там больше ничего не осталось".

Теги:
#Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Новости России
Умер Владимир Жириновский
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Жириновский
Умер Владимир Жириновский
Дата публикации
Категория
Россияне ударили по месту раздачи гуманитарки на Донбассе, есть жертвы (фото 18+)
Россияне ударили по месту раздачи гуманитарки на Донбассе, есть жертвы (фото 18+)
Дата публикации
Категория
Люди в рф начинают догадываться, что путин им врет
Заявление о приказе путина насчет отвода войск взбесило россиян: требуют принять меры
Дата публикации
Категория
Город уже никогда не будет прежним, трагедия навсегда его изменила
Руины от "русского мира" в Буче: эксклюзивный репортаж про захоронения и разбитые танки
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 6 апреля
Война — день 42: бои за юг и восток Украины продолжаются, россия бомбит украинские города