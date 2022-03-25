Бомбить украинцев в новогоднюю ночь и захватывать Киев: чего Жириновский желал Украине

Скандально известный политик всегда отличался своей ненавистью к Украине

Одиозный российский политик, лидер либерально-демократической партии Владимир Жириновский, информация о смерти которого в пятницу, 25 марта, распространяется в СМИ, всегда был ярым украинофобом и даже открыто заявлял, что российская федерация начнет полномасштабную войну с Украиной 22 февраля 20

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"Телеграф" собрал подборку заявлений российского политика, который так ненавидит Украину и систематически призывал руководство россии стереть нашу Родину с лица земли, а украинцам советовал "заткнуться и повсеместно уважать российскую федерацию".

Обычно Жириновский, известный своими скандальными заявлениями по Украине, выступал с призывами о необходимости захвата россией украинской столицы — города Киева и других населенных пунктов нашего государства. После аннексии Крыма лидер российской фракции предложил правительствам Польши, Венгрии и Румынии провести референдумы и "раздеребанить" украинское государство.

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Кроме того, в своих публичных речах украинофоб публично высказывался по разделу Украины и даже обнародовал конкретные предложения по ее захвату.

Владимир Жириновский также заявлял, что так называемые "ДНР" и "ЛНР" были созданы американцами, чтобы на регулярной основе "выкачивать" деньги из россии.

Также следует напомнить, что именно Жириновский советовал военному руководству россии "неожиданно шарахнуть украинцев" и открыто призвал россию напасть на Украину в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января. Тогда же он добавил, что бомбить всех жителей украинского государства массово необязательно, но избирательно наказать кого-то и испугать все же надо. Его высказывания тогда транслировались в эфире российского пропагандистского телеканала "Первый канал".

Стоит напомнить, что 9 февраля одиозный лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу с диагнозом "коронавирус", от которого якобы прививался восемь раз. Политик долгое время находился на аппарате искусственной вентиляции легких, а в последние дни его состояние резко ухудшилось: он перестал узнавать близких и соратников.

Ранее "Телеграф" сообщал, что информация о вероятной смерти пропагандистского политика вызвала большой шквал эмоций у пользователей сети, которые начали саркастически шутить об этом и радоваться этой "печальной" новости.