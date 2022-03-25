Бомбити українців у новорічну ніч та захоплювати Київ: чого Жириновський бажав Україні

Скандальновідомий політик завжди вирізнявся своєю ненавистю до України

Одіозний російський політик, лідер ліберально-демократичної партії Володимир Жириновський, інформація про смерть якого у п'ятницю, 25 березня, шириться у ЗМІ, завжди був затятим українофобом та навіть відкрито заявляв, що російська федерація розпочне повномасштабну війну з Україною 22 лютого 2022 року.

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"Телеграф" зібрав підбірку заяв російського політика, який так ненавидів Україну та систематично закликав керівництво росії стерти нашу Батьківщину з лиця землі, а українцям радив "заткнутися та поважати російську федерацію".

Зазвичай Жириновський, відомий своїми скандальними заявами щодо України, виступав із закликами щодо необхідності захоплення росією української столиці — міста Києва та інших населених пунктів нашої держави. Після анексії Криму скандальний політик запропонував урядам Польщі, Угорщини та Румунії провести референдуми та "роздеребанити" українську державу.

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Окрім цього, у своїх публічних промовах українофоб публічно висловлювався стосовно поділу України та навіть оприлюднював конкретні пропозиції щодо її захоплення.

Володимир Жириновський також заявляв, що так звані "ДНР" та "ЛНР" були створені американцями, аби на регулярній основі "викачувати" гроші з рф.

Також варто нагадати, що саме Жириновський радив військовому керівництву росії "шарахнути українців зненацька" та відкрито закликав росію бомбардувати Україну у ніч з 31 грудня 2021 року на 1 січня. Тоді ж він додав, що бомбити всіх жителів української держави масово не обов'язково, але вибірково покарати когось та налякати все ж таки треба. Його висловлювання тоді транслювали в ефірі російського пропагандистського телеканалу "Первый канал".

Варто нагадати, що 9 лютого одіозний лідер ЛДПР Володимир Жириновський потрапив до лікарні із діагнозом "коронавірус", від якого нібито щепився аж вісім разів. Політик тривалий час перебував на апараті штучної вентиляції легень, а останніми днями його стан різко погіршився: він перестав впізнавати близьких та соратників.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що інформація щодо ймовірної смерті пропагандистського політика викликала неабиякий шквал емоцій у користувачів мережі, які почали саркастично жартувати про це та радіти цій "сумній" новині.