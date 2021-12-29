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У Росії закликали бомбити Україну на Новий рік: подробиці (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Депутат РФ Володимир Жириновський зробив голосну заяву Новина оновлена 29 грудня 2021, 13:09
Депутат РФ Володимир Жириновський зробив голосну заяву

Політик вважає, що по українцях потрібно "шарахнути" зненацька

Скандальний російський депутат Владимир Жириновский закликав РФ розпочати бомбардування України та країн Євросоюзу у новорічну ніч.

Про це він заявив під час прямого ефіру на одному з російських телеканалів, наголосивши, що атаку потрібно розпочинати уночі з 31 грудня на 1 січня, коли "всі будуть підшофе".

За словами політика, якби він був президентом, навіть не задумуючись віддав би наказ "шарахнути" по Україні та заходу приблизно о четвертій або о п'ятій годині ранку.

Також Жириновський додав, що бомбити всіх масово не обов'язково, але вибірково покарати когось та налякати все ж таки треба.

Жириновський закликав бомбардувати Україну

Раніше "Телеграф" повідомляв, яка ситуація, за версією МВС, спостерігається на кордонах з Росією впродовж останніх днів. Окрім цього інформувалося про появу інформації від американських ЗМІ щодо ймовірного нападу РФ на Україну з боку Азовського моря.

Також нагадаємо, як військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко під час розмови із кореспондентом "Телеграфу" оцінив ситуацію на сході України та оприлюднив міста, які можуть стати "мішенями" для російської армії.

Теги:
#Україна #Напад #РФ #Жириновський #Росія #Бомбардування #Війна
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