В России призвали бомбить Украину на Новый год: подробности (видео)
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Политик считает, что по украинцам нужно "шарахнуть" неожиданно
Скандальный российский депутат Владимир Жириновский призвал РФ начать бомбардировки Украины и стран Евросоюза в новогоднюю ночь.
Об этом он заявил во время прямого эфира на одном из российских телеканалов, подчеркнув, что атаку нужно начинать ночью с 31 декабря на 1 января, когда "все будут подшофе".
По словам политика, будь он президентом, даже не задумываясь отдал бы приказ "шарахнуть" по Украине и другим западным странам примерно в четыре или в пять часов утра.
Также Жириновский добавил, что бомбить всех массово не обязательно, но выборочно наказать и испугать кого-то все же неприменно нужно.
Ранее "Телеграф" сообщал, какая ситуация, по версии МВД, наблюдается на границах с Россией на протяжении последних дней. Кроме этого, информировалось о появлении информации от американских СМИ относительно вероятного нападения РФ на Украину со стороны Азовского моря.
Также напомним, как военный эксперт генерал-лейтенант Игорь Романенко во время разговора с корреспондентом "Телеграфа" оценил ситуацию на востоке Украины и обнародовал города, которые могут стать "мишенями" для российской армии.
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