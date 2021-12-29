Укр

В России призвали бомбить Украину на Новый год: подробности (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Депутат РФ Владимир Жириновский сделал громкое заявление Новость обновлена 29 декабря 2021, 13:09
Депутат РФ Владимир Жириновский сделал громкое заявление

Политик считает, что по украинцам нужно "шарахнуть" неожиданно

Скандальный российский депутат Владимир Жириновский призвал РФ начать бомбардировки Украины и стран Евросоюза в новогоднюю ночь.

Об этом он заявил во время прямого эфира на одном из российских телеканалов, подчеркнув, что атаку нужно начинать ночью с 31 декабря на 1 января, когда "все будут подшофе".

По словам политика, будь он президентом, даже не задумываясь отдал бы приказ "шарахнуть" по Украине и другим западным странам примерно в четыре или в пять часов утра.

Также Жириновский добавил, что бомбить всех массово не обязательно, но выборочно наказать и испугать кого-то все же неприменно нужно.

Жириновский призвал бомбить Украину

Ранее "Телеграф" сообщал, какая ситуация, по версии МВД, наблюдается на границах с Россией на протяжении последних дней. Кроме этого, информировалось о появлении информации от американских СМИ относительно вероятного нападения РФ на Украину со стороны Азовского моря.

Также напомним, как военный эксперт генерал-лейтенант Игорь Романенко во время разговора с корреспондентом "Телеграфа" оценил ситуацию на востоке Украины и обнародовал города, которые могут стать "мишенями" для российской армии.

Теги:
#Украина #Нападение #РФ #Жириновский #Росія #Бомбардировки #Війна
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