"За два міліметри від червоної межі": у МЗС розповіли, як насправді ситуація на кордоні з РФ

Порівняно з груднем 2020 року, ймовірність загострення зросла.

Ситуація навколо ескалації конфлікту України та Росії продовжує розпалюватися — з’явилися повідомлення про ймовірність нападу з боку Азовського моря. Рівень загрози підвищився в останній місяць на тлі наближення росвійськ до кордону та заяв РФ про НАТО та Україну.

Проте критична точка ще не подолана, вважає голова українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Про це він розповів у інтерв’ю РБК.

Він зазначає, що за рік ситуація з безпекою країни змінилася на гірший бік — підвищився рівень загрози. За останній місяць він продовжив зростати, але не перевищив червоної позначки. Заслуга в цьому — у дипломатичного регулювання. Зусилля спрямовуються на запобігання можливому вторгненню з РФ. Ризик ескалації ще лишається, вважає Кулеба.

Він порівняв ситуацію з термометром, коли до перетину червоної межі залишається одна поділка та зусилля дипломатів і останнього місяця переговорів на різних рівнях спрямовані не на відкат до нормальних відносин, а на стримування зростання.

Переговори відбуваються на тлі повідомлень про контингент російських військ, що збільшується, біля кордонів України і появу нових військових баз. Кількість військ РФ у двохсоткілометровій зоні від кордону держав оцінюють у понад 120 тисяч.

Як раніше писав "Телеграф" у мережі з’явилася інформація про те, що російська сторона могла вже задовго до 2014 року готуватися до конфлікту в Україні. Але ні ця інформація, ні те, що російські війська знаходяться в безпосередній близькості від українського кордону, не заважає російським політикам заявляти про загрозу з боку України для РФ — депутат Держдуми вважає, що саме наша країна нібито нападе на Росію вже у 2022 році.