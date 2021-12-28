Укр

"В двух миллиметрах от красной черты": в МИД рассказали, как на самом деле обстоит ситуация на границе с РФ

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Напряженность между государствами пытаются ослабить дипломатическими путями
Напряженность между государствами пытаются ослабить дипломатическими путями

По сравнению с декабрем 2020 года вероятность обострения выросла.

Ситуация вокруг эскалации конфликта Украины и России продолжает накаляться — появились сообщения про вероятность нападения со стороны Азовского моря. Уровень угрозы повысился в последний месяц на фоне приближения росвойск к границе и заявлений РФ об НАТО и Украине.

Тем не менее критическая точка еще не преодолена, считает глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом он рассказал в интервью РБК.

Он отмечает, что за год ситуация с безопасностью страны изменилась в худшую сторону — повысился уровень угрозы. За последний месяц он продолжил расти, но не превысил красную отметку. Заслуга в этом — у дипломатического регулирования. Усилия направляются на предотвращение возможного вторжения из РФ. Риск эскалации еще остается, считает Кулеба.

Он сравнил ситуацию с термометром, когда до пересечения красной черты остается одно деление и усилия дипломатов и последнего месяца переговоров на разных уровнях направленны не на откат к нормальным отношениям, а сдерживание роста.

Переговоры происходят на фоне сообщений про увеличивающийся контингент российских войск у границ Украины и появление новых военных баз. Количество войск РФ в двухсоткилометровой зоне от рубежа государств оценивают в более чем 120 тысяч.

Как ранее писал "Телеграф" в сети появилась информация, о том, что российская сторона могла уже задолго до 2014 года готовиться к конфликту в Украине. Но, ни эта информация, ни то, что российские войска находятся в непосредственной близости от украинской границы не мешает российским политикам заявлять про угрозу со стороны Украины для РФ — депутат Госдумы считает, что именно наша страна якобы нападет на Россию уже в 2022 году.

Теги:
#Украина #Россия #Министерство иностранных дел #Дмитрий Кулеба
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