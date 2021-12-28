Укр

"Держат людей в подчинении": в РФ заявили, что Украина готовится напасть на их города и назвали сроки (видео)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
470
Армия РФ расположила многотысячное войско на границе с Украиной, но в России заявили о том, что якобы нападут на них Новость обновлена 28 декабря 2021, 07:44
Армия РФ расположила многотысячное войско на границе с Украиной, но в России заявили о том, что якобы нападут на них

Российский депутат записал видео с фейковыми данными, в котором заявил об агрессии Украины

В России, которая продолжает ставить Украине ультиматумы и удивлять риторикой о "спасении" Путином Крыма, отличились новым высказыванием о войне. Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил местным пропагандистским каналам, что Украина… готовится к нападению на Россию! Дескать, нас заставляет это сделать Запад, так как людей "довели до нужды".

По информации местных Телеграмм-каналов, которые растиражировали фейковую информацию российского депутата, "нападение" якобы должно произойти в январе-марте 2022 года.

"Есть реальная угроза нападения на Россию. Их к этому готовят, они этого не очень хотят, — говорит Делягин, ссылаясь на общение с "неприятными" людьми на эту тему. — У них все достаточно плохо, чтобы людей держать в подчинении и ситуации беспросветности".

Депутат со ссылкой на недостоверные источники заявляет, что "под угрозой" якобы Крым (который и так является украинским), Белгород, Ростов-на-Дону и Брянск.

Фейковое заявление российского депутата об Украине

Отметим, что ситуация сложилась с точностью до наоборот, о чем известно во всем мире. Сейчас на границе с Украиной со стороны РФ происходит наращивание российского военного контингента: увы, есть вероятность открытого вторжения в нашу страну.

Отметим, что если РФ таки решится на полномасштабную войну, то потери с их стороны будут значительными, о чем "Телеграфу" рассказал военный эксперт.

Теги:
#Россия #Вторжение #агрессия РФ #Фейки
Елка осталась одним из главных символов Нового года и по сей день
Lifestyle
Елка, подарки и очереди: как праздновали Новый год в СССР
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Елка осталась одним из главных символов Нового года и по сей день
Елка, подарки и очереди: как праздновали Новый год в СССР
Дата публикации
Категория
Невзирая на профессионализм армии РФ, она находится не на выгодных позициях
Потери будут масштабными: эксперт рассказал, чем обернется для россиян нападение на Украину
Дата публикации
Категория
Егор Просвирнин
Вылетел из окна голышом: известный российский националист Просвирнин найден мертвым в Москве (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Виталий Кличко
"Как быстро летит время": Кличко поздравил киевлян с наступающим 2222 годом (видео)
Дата публикации
Категория
Многие украинки не хотят быть мобилизированы
Украинки подписали петицию к Зеленскому за отмену воинского учета для женщин: подробности