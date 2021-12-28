"Держат людей в подчинении": в РФ заявили, что Украина готовится напасть на их города и назвали сроки (видео)

Российский депутат записал видео с фейковыми данными, в котором заявил об агрессии Украины

В России, которая продолжает ставить Украине ультиматумы и удивлять риторикой о "спасении" Путином Крыма, отличились новым высказыванием о войне. Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил местным пропагандистским каналам, что Украина… готовится к нападению на Россию! Дескать, нас заставляет это сделать Запад, так как людей "довели до нужды".

По информации местных Телеграмм-каналов, которые растиражировали фейковую информацию российского депутата, "нападение" якобы должно произойти в январе-марте 2022 года.

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"Есть реальная угроза нападения на Россию. Их к этому готовят, они этого не очень хотят, — говорит Делягин, ссылаясь на общение с "неприятными" людьми на эту тему. — У них все достаточно плохо, чтобы людей держать в подчинении и ситуации беспросветности".

Депутат со ссылкой на недостоверные источники заявляет, что "под угрозой" якобы Крым (который и так является украинским), Белгород, Ростов-на-Дону и Брянск.

Фейковое заявление российского депутата об Украине

Отметим, что ситуация сложилась с точностью до наоборот, о чем известно во всем мире. Сейчас на границе с Украиной со стороны РФ происходит наращивание российского военного контингента: увы, есть вероятность открытого вторжения в нашу страну.

Отметим, что если РФ таки решится на полномасштабную войну, то потери с их стороны будут значительными, о чем "Телеграфу" рассказал военный эксперт.