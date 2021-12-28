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"Тримають людей у підкоренні": у РФ заявили, що Україна готується напасти на їхні міста та назвали терміни (відео)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Армія РФ розташувала багатотисячне військо на кордоні з Україною, але в Росії заявили про те, що нібито нападуть на них Новина оновлена 28 грудня 2021, 07:44
Армія РФ розташувала багатотисячне військо на кордоні з Україною, але в Росії заявили про те, що нібито нападуть на них

Російський депутат записав відео з фейковими даними, в якому заявив про агресію України

У Росії, яка продовжує ставити Україні ультиматуми та дивувати риторикою про "порятунок" Путіном Криму, відзначилися новим висловом про війну. Депутат Держдуми Михайло Делягін заявив місцевим пропагандистським каналам, що Україна… готується до нападу на Росію! Мовляв, нас змушує це зробити Захід, бо людей "довели до потреби".

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, які розтиражували фейкову інформацію російського депутата, "напад" нібито має статися у січні-березні 2022 року.

"Є реальна загроза нападу на Росію. Їх до цього готують, вони цього не дуже хочуть", — говорить Делягін, посилаючись на спілкування з "неприємними" людьми на цю тему. — У них все досить погано, щоб людей тримати у підкоренні та ситуації безпросвітності".

Депутат із посиланням на недостовірні джерела заявляє, що "під загрозою" нібито Крим (який і так є українським), Білгород, Ростов-на-Дону та Брянськ.

Фейкова заява російського депутата про Україну

Зазначимо, що ситуація склалася з точністю до навпаки, про що відомо у всьому світі. Зараз на кордоні з Україною з боку РФ відбувається нарощування російського військового контингенту: на жаль, є можливість відкритого вторгнення в нашу країну.

Зазначимо, що якщо РФ таки наважиться на повномасштабну війну, то втрати з їхнього боку будуть значними, про що "Телеграфу" розповів військовий експерт.

Теги:
#Росія #Вторгнення #агресія РФ #Фейки
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