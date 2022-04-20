У США зробили несподівану заяву про евакуацію з Маріуполя, але все упирається у путіна

У Маріуполі досі залишаються тисячі мирних мешканців.

Країни НАТО можуть допомогти в евакуації людей з Маріуполя, який практично стертий з лиця землі.

Про це заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, повідомляє CNN.

За словами Нуланд, "була певна надія, що росіяни можуть дозволити" безпечний вихід для мирних жителів та поранених військових з Маріуполя. Вона додала, що "до цього можуть бути залучені союзники по НАТО, якщо це станеться". Також замдержсекретаря додала, що раніше подібні домовленості зривалися через рф. Нуланд заявила, що облога Маріуполя показує, наскільки жорстокою є ця війна, яка явила світові військові злочини володимира путіна.

Примітно, що Нуланд не уточнила, чи братимуть США участь у такій операції, якщо вона все-таки відбудеться.

Нагадаємо, днями в Маріуполі українські морпіхи та полк "Азов" провели успішну операцію, під час якої вдалося евакуювати з портової частини міста чимало бійців Нацполіції та прикордонної служби. Раніше радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що потрібно для розблокування міста. 19 квітня бойовики "ДНР" заявили про початок штурму у Маріуполі.