Рус

У США зробили несподівану заяву про евакуацію з Маріуполя, але все упирається у путіна

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2045
Вікторія Нуланд Новина оновлена 20 квітня 2022, 20:08
Вікторія Нуланд

У Маріуполі досі залишаються тисячі мирних мешканців.

Країни НАТО можуть допомогти в евакуації людей з Маріуполя, який практично стертий з лиця землі.

Про це заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, повідомляє CNN.

За словами Нуланд, "була певна надія, що росіяни можуть дозволити" безпечний вихід для мирних жителів та поранених військових з Маріуполя. Вона додала, що "до цього можуть бути залучені союзники по НАТО, якщо це станеться". Також замдержсекретаря додала, що раніше подібні домовленості зривалися через рф. Нуланд заявила, що облога Маріуполя показує, наскільки жорстокою є ця війна, яка явила світові військові злочини володимира путіна.

Примітно, що Нуланд не уточнила, чи братимуть США участь у такій операції, якщо вона все-таки відбудеться.

Нагадаємо, днями в Маріуполі українські морпіхи та полк "Азов" провели успішну операцію, під час якої вдалося евакуювати з портової частини міста чимало бійців Нацполіції та прикордонної служби. Раніше радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що потрібно для розблокування міста. 19 квітня бойовики "ДНР" заявили про початок штурму у Маріуполі.

Теги:
#Україна #НАТО #Росія #Маріуполь #Вікторія Нуланд #Війна з Росією
Вікторія Нуланд
В регіонах
У США зробили несподівану заяву про евакуацію з Маріуполя, але все упирається у путіна
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Вікторія Нуланд
У США зробили несподівану заяву про евакуацію з Маріуполя, але все упирається у путіна
Дата публікації
Категорія
Дитячі товари для вбивства дітей
Йогурти з кров’ю: як росіяни заробляють на українських дітях, щоб потім їх вбивати
Дата публікації
Категорія
Володимир Путін
Bloomberg дізналося, хто разом із Путіним ухвалив рішення ввести війська в Україну
Дата публікації
Категорія
Окупанти не залишають спроб взяти Маріуполь
У Маріуполі морпіхи провели унікальну спецоперацію та евакуювали з порту 500 захисників, - ЗМІ
Дата публікації
Категорія
Українські військові борються за Донбас
Війна — день 56: росіяни штурмують південь, схід і бомбардують Маріуполь, а Захід допомагає Україні важким озброєнням