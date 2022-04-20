У Маріуполі морпіхи провели унікальну спецоперацію та евакуювали з порту 500 захисників, - ЗМІ

Українські військові дають противнику гідну відсіч і завдають ударів по живій силі противника.

У заблокованому Маріуполі, де окупанти скинули бомбу на лікарню в районі "Азовсталі", українські морпіхи разом з ЗСУ провели успішну операцію, у ході якої вдалося евакуювати 500 бійців Нацполіції та прикордонної служби.

Про це у середу, 20 квітня, повідомило видання "Преступности.нет".

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Зазначається, що у спецоперації взяли участь військовослужбовці 36-ої бригади морської піхоти та полк "Азов". Спільними зусиллями на бронетехніці їм вдалося прорватися в Маріуполі до території морського порту та допомогти евакуюватися звідти близько 500 прикордонникам та поліцейським. У евакуйованих підрозділів закінчувався боєкомплект, тому залишатися у порту для них було смертельно небезпечно.

Морпіхи та азовці успішно забезпечили вогневе прикриття й на транспорті вивезли бійців ДПСУ та НПУ на територію підприємства "Азовсталь". Крім того, українським військовим вдалося завдати серйозної шкоди живій силі окупантів.

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Нагадаємо, що навіть у надскладних умовах бійці полку "Азов" вдало знищують ворожу техніку, яка знаходиться у Маріуполі. Про це свідчать й відео, якими українські військові діляться у мережі. А допомагає нашим воїнам у цьому техніка, яку надають західні партнери.

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