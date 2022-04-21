НАТО хоче продовження боїв? У Туреччині неоднозначно відгукнулися про війну в Україні
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Активні бойові дії послаблюють позицію росії на світовій арені
Деяким країнам НАТО може бути вигідним продовження повномасштабної війни в Україні, яка триває вже 57-й день поспіль. Через свою агресивність рф зазнає політичні та економічні збитки, що подобається окремим державам.
Із такою заявою виступив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу в ефірі телеканалу CNN Turk.
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На думку чиновника, деякі члени НАТО насамперед зацікавлені у загальному ослабленні позиції росії на світовій арені. А ось жахи, які щодня переживає місцеве населення, їх мало турбує.
Називати конкретні держави, чиї політики обирають подібну лінію поведінки, турецький міністр не став.
Також Чавушоглу наголосив, що продовжує стежити за перебігом українсько-російських переговорів та сподівається на їхню продуктивність. При цьому він визнає, що після фактів звірств російських солдат, що відкрилися в окремих містах України, будь-які угоди відійшли на задній план. Проте переговорний процес усе ще не зупинився, а продовжується.
Незважаючи на те, що НАТО, як організація, утримується від прямої підтримки України у війні з росією, окремі держави-члени Альянсу забезпечують різні потреби наших захисників. При цьому Росія регулярно звинувачує НАТО у всіх бідах, а тепер ще й почала погрожувати "ненавмисним зіткненням".
На думку радника голови ОП Олексія Арестовича, якби армія НАТО вступила у боротьбу з російськими загарбниками, то їй би знадобилося від одного до трьох тижнів, щоб перемогти ворога.