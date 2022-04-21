НАТО хоче продовження боїв? У Туреччині неоднозначно відгукнулися про війну в Україні

Активні бойові дії послаблюють позицію росії на світовій арені

Деяким країнам НАТО може бути вигідним продовження повномасштабної війни в Україні, яка триває вже 57-й день поспіль. Через свою агресивність рф зазнає політичні та економічні збитки, що подобається окремим державам.

Із такою заявою виступив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу в ефірі телеканалу CNN Turk.

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На думку чиновника, деякі члени НАТО насамперед зацікавлені у загальному ослабленні позиції росії на світовій арені. А ось жахи, які щодня переживає місцеве населення, їх мало турбує.

Називати конкретні держави, чиї політики обирають подібну лінію поведінки, турецький міністр не став.

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Також Чавушоглу наголосив, що продовжує стежити за перебігом українсько-російських переговорів та сподівається на їхню продуктивність. При цьому він визнає, що після фактів звірств російських солдат, що відкрилися в окремих містах України, будь-які угоди відійшли на задній план. Проте переговорний процес усе ще не зупинився, а продовжується.

Незважаючи на те, що НАТО, як організація, утримується від прямої підтримки України у війні з росією, окремі держави-члени Альянсу забезпечують різні потреби наших захисників. При цьому Росія регулярно звинувачує НАТО у всіх бідах, а тепер ще й почала погрожувати "ненавмисним зіткненням".

На думку радника голови ОП Олексія Арестовича, якби армія НАТО вступила у боротьбу з російськими загарбниками, то їй би знадобилося від одного до трьох тижнів, щоб перемогти ворога.