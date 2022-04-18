Арестович розповів, за скільки НАТО могло б закінчити війну з росією
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У війні проти Північноатлантичного Альянсу росія протрималася б лише кілька тижнів.
Армії НАТО знадобилося близько двох тижнів, щоб розгромити російську армію.
Про це розповів радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв’ю російському правозахиснику Марку Фейгіну, опублікованому на YouTube.
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"Діб сім пішло б на повітряну операцію, щоб усе розгромити і ще сім діб на беззахисне наземне угруповання. Дивлячись якими силами, якщо тими силами, що є зараз у Європі, то може й тижня три знадобилося б. Тоді це було б одностороннє побиття російської армії", — розповів Арестович.
За словами радника голови ОПУ, уявити війну НАТО з росією без України неможливо.
"Якщо уявити, що НАТО у союзі з Україною воює проти росії, то в такому разі війна може і за три дні закінчитись", — пояснив Арестович.
Як повідомляв "Телеграф", раніше Арестович дав невтішний прогноз, що росія може зробити нові атаки на Україну в наступні роки.
Також на думку радника голови ОП, президент росії володимир путін страждає від серйозної невпевненості в собі, і всередині нього йде конфлікт.
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