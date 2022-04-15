путін надламався: Арестович назвав явну ознаку

"Пацанська впевненість" похитнулася, вважає український чиновник

президент росії володимир путін страждає від серйозної невпевненості в собі, і всередині нього йде конфлікт, — про це можна судити з його поведінки на зустрічі з його соратником олександром лукашенком на аеродромі "Восточный" днями.

Таку думку у розмові з Марком Фейгіним висловив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

За його словами, путін починає розуміти, що попереду вже маячить примара поразки, і через це "пацан закусив вудила" і хоче таки використати якусь тактичну ядерну зброю.

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"Це символічна поразка величезного значення, яка могла надламати навіть найміцнішу пацанську впевненість", — вважає Арестович.

"Я подивився, як у нього танцювали ніжки на аеродромі "Восточный", як він смикав руками, і скажу, що це жестикуляція людини з великим внутрішнім конфліктом, що перебуває в дуже тривожному стані, з важкою невпевненістю в правоті своїх дій і подальших перспективах", — додав він.

Варто зауважити, що путін дійсно активно жестикулював і переступав з ноги на ногу під час свого виступу на "Восточном", можете самі це побачити на короткому відео з місця подій.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Арестович висловлював думку, що путін страждає від онкології.