"Буча — фейк, а президент Білорусі — миротворець": 12 цинічних заяв путіна та лукашенка

Диктатори зустрілися в росії, щоб обговорити війну в Україні.

У вівторок, 12 квітня, на 48-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну кривавий диктатор володимир путін і невизнаний президент Білорусі олександр лукашенко провели зустріч на космодромі "Восточний".

"Телеграф" зібрав цинічні заяви путіна та лукашенка за підсумками зустрічі.

Путін і лукашенко багато говорили про війну в Україні, а також торкнулися теми Бучі.

путін:

"Росіяни, українці та білоруси – триєдиний народ. Те, що відбувається в Україні, – трагедія, але жодного вибору у Росії не було"

"Переговори з Україною розпочалися завдяки Лукашенку"

""Спецоперація" йде за первісним планом Генштабу. Треба досягти мети, мінімізуючи втрати"

"У питанні санкцій "бліцкригу" не відбулося"

"США готові воювати до останнього українця".

"У Бучі такий самий фейк, як був з хімзброєю в Сирії".

"Київ відійшов від стамбульських домовленостей, повернулися у тупикову ситуацію".

""спецоперація" в Україні продовжуватиметься до повного завершення та досягнення цілей, поставлених на самому початку"

лукашенко:

"Якби Росія хоч трохи запізнилася зі "спецоперацією", то по російській території було б завдано нищівного удару".

"Те, що відбулося в Бучі — "британська спецоперація"".

"Ми колись вирішили, що холодну війну закінчено. Захід так не думав. Не знищили вони нас тоді, вирішили спробувати тепер".

"Треба небагато часу, щоб світ почав голодувати — без добрив урожаю не буває".

Раніше повідомлялося, що путін назвав різанину в Бучі "фейком". Лукашенко додав, що це була "спланована спеціальна операція Британії".