"Буча — фейк, а президент Білорусі — миротворець": 12 цинічних заяв путіна та лукашенка
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 16
Диктатори зустрілися в росії, щоб обговорити війну в Україні.
У вівторок, 12 квітня, на 48-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну кривавий диктатор володимир путін і невизнаний президент Білорусі олександр лукашенко провели зустріч на космодромі "Восточний".
"Телеграф" зібрав цинічні заяви путіна та лукашенка за підсумками зустрічі.
Путін і лукашенко багато говорили про війну в Україні, а також торкнулися теми Бучі.
путін:
- "Росіяни, українці та білоруси – триєдиний народ. Те, що відбувається в Україні, – трагедія, але жодного вибору у Росії не було"
- "Переговори з Україною розпочалися завдяки Лукашенку"
- ""Спецоперація" йде за первісним планом Генштабу. Треба досягти мети, мінімізуючи втрати"
- "У питанні санкцій "бліцкригу" не відбулося"
- "США готові воювати до останнього українця".
- "У Бучі такий самий фейк, як був з хімзброєю в Сирії".
- "Київ відійшов від стамбульських домовленостей, повернулися у тупикову ситуацію".
- ""спецоперація" в Україні продовжуватиметься до повного завершення та досягнення цілей, поставлених на самому початку"
лукашенко:
- "Якби Росія хоч трохи запізнилася зі "спецоперацією", то по російській території було б завдано нищівного удару".
- "Те, що відбулося в Бучі — "британська спецоперація"".
- "Ми колись вирішили, що холодну війну закінчено. Захід так не думав. Не знищили вони нас тоді, вирішили спробувати тепер".
- "Треба небагато часу, щоб світ почав голодувати — без добрив урожаю не буває".
Раніше повідомлялося, що путін назвав різанину в Бучі "фейком". Лукашенко додав, що це була "спланована спеціальна операція Британії".
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-