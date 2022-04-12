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"Буча — фейк, а президент Білорусі — миротворець": 12 цинічних заяв путіна та лукашенка

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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олександр лукашенко та володимир путін Новина оновлена 12 квітня 2022, 17:15
олександр лукашенко та володимир путін

Диктатори зустрілися в росії, щоб обговорити війну в Україні.

У вівторок, 12 квітня, на 48-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну кривавий диктатор володимир путін і невизнаний президент Білорусі олександр лукашенко провели зустріч на космодромі "Восточний".

"Телеграф" зібрав цинічні заяви путіна та лукашенка за підсумками зустрічі.

Путін і лукашенко багато говорили про війну в Україні, а також торкнулися теми Бучі.

путін:

  • "Росіяни, українці та білоруси – триєдиний народ. Те, що відбувається в Україні, – трагедія, але жодного вибору у Росії не було"
  • "Переговори з Україною розпочалися завдяки Лукашенку"
  • ""Спецоперація" йде за первісним планом Генштабу. Треба досягти мети, мінімізуючи втрати"
  • "У питанні санкцій "бліцкригу" не відбулося"
  • "США готові воювати до останнього українця".
  • "У Бучі такий самий фейк, як був з хімзброєю в Сирії".
  • "Київ відійшов від стамбульських домовленостей, повернулися у тупикову ситуацію".
  • ""спецоперація" в Україні продовжуватиметься до повного завершення та досягнення цілей, поставлених на самому початку"

лукашенко:

  • "Якби Росія хоч трохи запізнилася зі "спецоперацією", то по російській території було б завдано нищівного удару".
  • "Те, що відбулося в Бучі — "британська спецоперація"".
  • "Ми колись вирішили, що холодну війну закінчено. Захід так не думав. Не знищили вони нас тоді, вирішили спробувати тепер".
  • "Треба небагато часу, щоб світ почав голодувати — без добрив урожаю не буває".

Раніше повідомлялося, що путін назвав різанину в Бучі "фейком". Лукашенко додав, що це була "спланована спеціальна операція Британії".

Теги:
#Україна #Росія #Білорусь #Володимир Путін #Олександр Лукашенко #Війна з Росією
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