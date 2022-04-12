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путін назвав звірства росіян у Бучі "фейком, як у Сирії"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Кривавий диктатор заперечує свою причетність до геноциду українців в Бучі Новина оновлена 12 квітня 2022, 16:45
Кривавий диктатор заперечує свою причетність до геноциду українців в Бучі

путін не визнає й той факт, що його армія у Сирії використовувала хімічну зброю.

Російський диктатор володимир путін назвав історії про катування та вбивства сотень українців, які вчиняла ворожа армія в Бучі Київської області, фейком як у Сирії.

Кривавого очільника Кремля у вівторок, 12 квітня, цитують пропагандистські росЗМІ.

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"В українській Бучі такий самий фейк, як був із хімзброєю в Сирії", — заявив путін.

Варто зазначити, що Буча, Ірпінь, Бородянка та деякі інші населені пункти Київської області кілька тижнів були під окупацією російських військових, і за цей час багато українців зазнали знущань з їхнього боку, після чого були вбитими. Звільнити Київщину українській армії вдалося 2 квітня, після чого у містах побачили наслідки кривавих злочинів, які кривава армія залишила за собою. В Бучі кадировці посеред вулиці розстрілювали батьків на очах у дітей, а неподалік Макарова під Києвом знайшли автомобіль з убитими жінками та дітьми, — їх розстріляли з БМП при спробі евакуації. Крім того, зафіксовано безліч випадків зґвалтувань неповнолітніх хлопчиків та дівчаток.

А що стосується заяви російського президента про "фейк, як із хімзброєю в Сирії", то вже давно відомо та доведено, що російські військові у ході війни в Сирії не гидували застосуванням отруйного хімічного газу під назвою зарин.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на росТБ цинічно зізналися, навіщо знищили Маріуполь.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Володимир Путін #Буча
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