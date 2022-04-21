У росії потужна пожежа в центрі повітряної оборони: є загиблий і десятки постраждалих

Співробітникам доводилося вистрибувати з вікон, оскільки вони не могли покинути будівлю через отруйний дим.

У російській Твері спалахнула масштабна пожежа в будівлі Центрального НДІ військ повітряно-космічної оборони.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Як повідомляється, пожежа почалася об 11 ранку в центральному корпусі. РосЗМІ пишуть, що співробітникам доводилося вистрибувати з вікон, оскільки вони не могли залишити будинок через отруйний дим.

У мережі вже з’явилося відео жахливої пожежі, що охопила будівлю. На кадрах видно, як із вікон третього та четвертого поверху НДІ виривається полум’я. Вся будівля оточена щільним димом.

За інформацією ЗМІ, під час пожежі в будівлі НДІ загинула людина. Також три десятки людей постраждали.

Зазначимо, що ЦНДІ ВКС призначений для проведення комплексних досліджень з проблем повітряно-космічної оборони та військово-космічної діяльності російської федерації, об’єднаної системи протиповітряної оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, розвитку систем та засобів Повітряно-космічних сил (у частині повітряно-космічної оборони ).

Як повідомляв "Телеграф", раніше у мережі з’явилося епічне відео того, як горів підбитий українськими військовими російський крейсер "Москва". Крейсер "Москва" став найдорожчою військовою втратою росії у війні з Україною — вартість корабля приблизно 750 млн. доларів.