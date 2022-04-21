В россии мощный пожар в центре воздушной обороны: есть погибший и десятки пострадавших

Сотрудникам приходилось выпрыгивать из окон, так как они не могли покинуть здание из-за ядовитого дыма

В российской Твери вспыхнул масштабный пожар в здании Центрального НИИ войск воздушно-космической обороны.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Как сообщается пожар начался в 11 утра в центральном корпусе. РосСМИ сообщают, что сотрудникам приходилось выпрыгивать из окон, так как они не могли покинуть здание из-за ядовитого дыма.

В сети уже появилось видео чудовищного пожара, который охватил здание. На кадрах видно, как из окон третьего и четвертого этажа НИИ вырывается пламя. Все здание окружено плотным дымом.

По информации СМИ, при пожаре в здании НИИ погиб человек. Также три десятка человек пострадали.

Отметим, что ЦНИИ ВКС предназначен для проведения комплексных исследований по проблемам воздушно-космической обороны и военно-космической деятельности российской федерации, объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества Независимых Государств, развития систем и средств Воздушно-космических сил (в части воздушно-космической обороны).

Как сообщал "Телеграф", ранее в сети появилось эпичное видео того, как горел подбитый украинскими военными российский крейсер "Москва". Крейсер "Москва" стал самой дорогой военной потерей россии в войне с Украиной — стоимость корабля примерно 750 млн долларов.