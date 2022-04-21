Укр

В россии мощный пожар в центре воздушной обороны: есть погибший и десятки пострадавших

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
2259
Пожар в здании НИИ в Твери Новость обновлена 21 апреля 2022, 13:25
Пожар в здании НИИ в Твери

Сотрудникам приходилось выпрыгивать из окон, так как они не могли покинуть здание из-за ядовитого дыма

В российской Твери вспыхнул масштабный пожар в здании Центрального НИИ войск воздушно-космической обороны.

Об этом сообщают российские СМИ.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Как сообщается пожар начался в 11 утра в центральном корпусе. РосСМИ сообщают, что сотрудникам приходилось выпрыгивать из окон, так как они не могли покинуть здание из-за ядовитого дыма.

В сети уже появилось видео чудовищного пожара, который охватил здание. На кадрах видно, как из окон третьего и четвертого этажа НИИ вырывается пламя. Все здание окружено плотным дымом.

По информации СМИ, при пожаре в здании НИИ погиб человек. Также три десятка человек пострадали.

Отметим, что ЦНИИ ВКС предназначен для проведения комплексных исследований по проблемам воздушно-космической обороны и военно-космической деятельности российской федерации, объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества Независимых Государств, развития систем и средств Воздушно-космических сил (в части воздушно-космической обороны).

Как сообщал "Телеграф", ранее в сети появилось эпичное видео того, как горел подбитый украинскими военными российский крейсер "Москва". Крейсер "Москва" стал самой дорогой военной потерей россии в войне с Украиной — стоимость корабля примерно 750 млн долларов.

Теги:
#Пожар #Россия
Две страны первыми в мире признали действия россии в Украине геноцидом
Мир
Две страны первыми в мире признали действия россии в Украине геноцидом
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Две страны первыми в мире признали действия россии в Украине геноцидом
Две страны первыми в мире признали действия россии в Украине геноцидом
Дата публикации
Категория
Зеленский до сих пор не исключает встречу на уровне лидеров государств
Зеленский объяснил, ждать ли его переговоров с путиным
Дата публикации
Категория
"Мы должны сохранить детей!" Могилевская поддержала волонтерский проект помощи "Охматдету" (видео)
"Мы должны сохранить детей!" Могилевская поддержала волонтерский проект помощи "Охматдету" (видео)
Дата публикации
Категория
путин пытается играть в защитника своей армии
путин отменил штурм "Азовстали" в Мариуполе и назвал причину
Дата публикации
Категория
Битва за Донбасс продолжается
Война – день 57: мир говорит об эвакуации из Мариуполя, пока оккупанты его беспощадно уничтожают