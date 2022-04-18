Как горел подбитый крейсер "Москва": появилось эпичное видео
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Момент спасения горящего крейсера "Москва" попал на видео.
Флагман российского Черноморского флота "Москва", подбитый двумя украинскими ракетами "Нептун", до затопления пытались отбуксировать в порт.
В сети появилось соответствующее видео, где на кадрах видно масштабный пожар и черный дым на корабле.
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Согласно данным OSINTtechnical, крейсер "Москва" буксировало морское спасательное судно "Шахтер".
Смотрите видео, как спасали и тянули ракетный крейсер "Москва".
Ранее в сети также появились фото тонущего крейсера, которые подтвердили военные аналитики.
Напомним, затопление крейсера "Москва" произошло несколько дней назад и признано российским агрессором.
Крейсер "Москва" стал самой дорогой военной потерей россии в войне с Украиной — стоимость корабля примерно 750 млн долларов.
К слову, крейсер "Москва" — это то самое судно, которое было послано "на**й" украинским пограничником на острове Змеиный. Солдата-автора легендарной фразы вернули из плена.