Как горел подбитый крейсер "Москва": появилось эпичное видео

Момент спасения горящего крейсера "Москва" попал на видео.

Флагман российского Черноморского флота "Москва", подбитый двумя украинскими ракетами "Нептун", до затопления пытались отбуксировать в порт.

В сети появилось соответствующее видео, где на кадрах видно масштабный пожар и черный дым на корабле.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Согласно данным OSINTtechnical, крейсер "Москва" буксировало морское спасательное судно "Шахтер".

Смотрите видео, как спасали и тянули ракетный крейсер "Москва".

Ранее в сети также появились фото тонущего крейсера, которые подтвердили военные аналитики.

Напомним, затопление крейсера "Москва" произошло несколько дней назад и признано российским агрессором.

Крейсер "Москва" стал самой дорогой военной потерей россии в войне с Украиной — стоимость корабля примерно 750 млн долларов.

К слову, крейсер "Москва" — это то самое судно, которое было послано "на**й" украинским пограничником на острове Змеиный. Солдата-автора легендарной фразы вернули из плена.