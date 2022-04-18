"Москва" горит: появились фото российского крейсера сразу перед потоплением

Первые сообщения о потере "Москвой" боеспособности и плавучести появились 13 апреля

Крейсер "Москва", флагман российского Черноморского флота, перед своим затоплением мог попасть на фото — в сети появились снимки крупного корабля во время пожара.

Согласно данным OSINTtechnical, это может быть именно этот крейсер, но аналитики не смогли подтвердить подлинность снимков. Отмечается тем не менее, что это корабль класса "Слава" и ранее ни один из них не был потоплен таким образом.

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Военные аналитики отмечают, что фото может быть настоящим. Затопление крейсера "Москва" произошло несколько дней назад и признано российским агрессором.

Стоит заметить, что позже при публикации утренней сводки украинский флот сопроводил пост снимком этого же горящего корабля, тем самым косвенно подтвердив их подлинность.

Разночтения вызвала причина затопления. Украинские военные сообщили, что "Москву" подбили ракетами "Нептун", в то же время в армии рф отрицают такое развитие событий и утверждают, что якобы к затоплению флагмана привел пожар при неустановленных обстоятельствах. Боезапас сдетонировал и крейсер утонул при буксировке.

Как ранее писал "Телеграф", этот корабль обстрелял украинских пограничников на острове Змеиный и его послали по известному направлению. Капитан, отдавший этот приказ, погиб во время взрыва на "Москве".

Также, потеря флагмана существенно ударила по военному бюджету россии — корабль стоил около 750 млн долларов США.