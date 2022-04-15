россия официально признала гибель капитана крейсера "Москва"

Именно этот капитан отдавал приказ об обстреле украинского острова Змеиный.

Российское Министерство обороны в пятницу, 15 апреля, официально подтвердило смерть командира ракетного крейсера "Москва". Капитан 1-го ранга Антон Куприн погиб во время того, как подбитое украинцами судно пошло ко дну при буксировке.

Информацию об этом массово растиражировали в СМИ. Также это подтвердил советник главы МВД Антон Геращенко.

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"Капитан 1 ранга, командир крейсера "Москва" — Куприн Антон Валерьевич — погиб при взрыве и пожаре на борту бывшего флагмана черноморского флота России. Не скорбим", — написал Антон Геращенко.

По данным СМИ, именно этот капитан отдавал приказ об обстреле украинского острова Змеиный, и именно его моряки Украины послали в известном направлении вместе с флагманом Черноморского флота.

Напомним, что вечером 13 апреля появились первые сообщения о том, что крейсер Черноморского флота "Москва" был поражен двумя украинскими противокорабельными ракетами "Нептун". В России подтвердили повреждение крейсера, но не стали называть причину. Было заявлено, что произошел пожар, в результате которого на корабле сдетонировал боезапас.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в СМИ подсчитали ориентировочную стоимость флагмана, а также отметили, что "Москва" является самой дорогой потерей армии России на войне с Украиной.