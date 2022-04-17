Редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов прокомментировал видео с моряками из экипажа утонувшего российского ракетного крейсера "Москва".

Россия показала остатки экипажа ракетного крейсера "Москва", которым удалось спастись после потопления флагмана Черноморского флота противокорабельными ракетами "Нептун" 14 апреля.

Видео, очевидно, преследовало цель показать, что экипаж крейсера удалось спастись, но по сюжету складывается мнение, что экипаж погибло почти в полном составе, и вот почему.

В сюжете встречи главкома ВМФ РФ Евменова с моряками "Москвы" вначале вырезан звук. Ничего не слышно, что было сказано молчаливому строю.

В строю людей стоит не более 200 человек при этом экипаж "Москвы" — более 510 военнослужащих. А куда делись остальные? Какие реальные потери в результате ракетой атаки? Что именно стало причиной "пожара боекомплекта"? Являются ли все эти люди в строю реально спасёнными с "Москвы" или все это массовка, имитация, что с "Москвы" кому-то удалось спастись, а на самом деле, выживших не было? Почему нет интервью с выжившими? Почему нет поименного списка погибших, что позволило бы проверить объективность российских данных?

Видео Минобороны РФ показало всему миру, что Россия скрывает реальные потери и скрывает правду о происшедшем на борту "Москвы".

Однако, почему приятно это смотреть? Потому что Россия с огромным нежеланием вынуждена признать потерь ракетного крейсера. И сейчас адмирал Евменов проводит спецоперацию по сокрытию потерь от российского общества. Шок от уничтожения одного из крупнейших боевых кораблей России украинцами настолько велик, что сам адмирал Евменов вынужден выступать в сюжетах и как-то пытаться прикрыть разгром смешным и нелепым пиаром.