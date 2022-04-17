В россии показали экипаж утонувшей "Москвы", а по стране уже пошли первые "похоронки"

Часть экипажа ракетного крейсера таки уцелела

На фоне разразившейся в россии истерики из-за того, что подбитый двумя украинскими ракетами "Нептун", флагман черноморского флота российской федерации ракетный крейсер "Москва" затонул во время буксировки в порт и отсутствии точной информации о судьбе его экипажа, в российском минобороны решили показать спасшихся с корабля моряков.

В минувшую субботу, 16 апреля, минобороны рф опубликовало видео встречи главкома ВМФ россии Николая Евменова с эвакуированным экипажем ракетного крейсера "Москва" в оккупированном Севастополе.

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Согласно сообщению пресс-службы, Николай Евменов "довел экипажу крейсера, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в военно-морском флоте", а некие "традиции" утонувшего крейсера будут бережно сохранены и продолжены.

Однако внимание привлекает не это, а само видео встречи, а точнее, количество ее участников и отсутствие звука.

Численность

Дело в том, что численность экипажа ракетного крейсера "Москва" составляла по разным данным от примерно 450 до 510 человек.

Ранее в минобороны рф утверждали, что весь экипаж крейсера был полностью эвакуирован.

При этом на видеозаписи хорошо видно, что моряков немногим более сотни.

Где бОльшая часть экипажа затонувшей "Москвы" — остается загадкой.

Звук

Также обращает внимание тот факт, что в опубликованном видео в принципе отсутствует звук.

Что такого говорил российский адмирал, что пресс-службе минобороны рф пришлось полностью убрать звук, также остается загадкой.

Вместе с тем российский пропагандистский телеканал "Звезда" (принадлежит минобороны рф) также опубликовал видео с этой встречи, на этот раз со звуком. Однако в первой части их видео слова присутствующих не слышны из-за шума, а во второй — Евменов выступает с заявлением, из которого можно сделать вывод, что в состав экипажа крейсера входят срочники.

"Офицеры, мичманы, личный состав контрактной службы будут продолжать службу на военно-морском флоте. Личный состав срочной службы в соответствии с законом с мая по июль месяц будет уволен и убудет к постановке на воинский учет", — говорит российский адмирал.

Напомним, что еще в начале войны, когда украинские воины начали брать первых пленных российских оккупантов, российский диктатор владимир путин заявлял, что срочники не участвуют в "спецоперации" в Украине. П позже минообороны рф опровергло слова путина, однако добавили, что таких немного и вообще это ошибка и они уже не будут участвовать в войне против Украины.

Похоронки

Еще 15 апреля минобороны рф официально подтвердило смерть командира ракетного крейсера "Москва", однако о каких-либо других потерях не сообщало.

Однако, как выяснилось, гибелью капитана крейсера дело не ограничилось и по россии пошли первые "похоронки" родственникам экипажа "Москвы".

Так, журналисты "Схем" (Радио Свобода) уже установили личность одного погибшего мичмана "Москвы" – Ивана Вахрушева, который служил в пятой боевой части, отвечавшей за эксплуатационную безопасность корабля.

Погибший мичман из экипажа "Москвы" Погибший мичман из экипажа "Москвы"

Об этом в российской соцсети написала жена мичмана Варвара Вахрушева.

Она же подтвердила "Схемам" факт смерти и рассказала, что его тело обнаружили, а всего по имеющейся у нее информации считаются пропавшими без вести 27 членов экипажа "Москвы".

Как сообщалось, крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей армии рф в войне с Украиной.