Макрон посперечався з "подругою путіна" через Україну у прямому ефірі

Тема України стала однією з основних під час дебатів перед виборами у Франції

У Франції наближається другий тур президентських виборів, напередодні яких чинний глава держави Еммануель Макрон зустрівся на теледебатах зі своєю ультраправою опоненткою Марін Ле Пен. Чимало уваги кандидати приділили темі України.

Про це повідомляє ВВС.

Зокрема під час розмови Макрон зазначив, що "росія йде фатальним шляхом" і висловив переконання, що Франція, як і вся Європа, має зробити все необхідне для підтримки України, включаючи прийняття біженців та надання військової техніки.

У відповідь Ле Пен погодилася зі своїм опонентом у тому, що Франція має забезпечити прийняття біженців, але розкритикувала ідею про постачання військової допомоги. На її переконання, це зробить країну "учасницею війни".

Натомість Макрон дорікнув Ле Пен у тому, що вона була однією з перших європейських політиків, хто визнав анексію Криму росією у 2014 році. За його словами, вона говорить про Москву, як про "свого банкіра" і нагадав, що її партія фінансувалася російськими банками.

Ле Пен на це відповіла тим, що французькі банки їй давати кредити відмовилися.

Як відомо, другий тур президентських виборів у Франції відбудеться 24 квітня.

Перший тур відбувся 11 квітня, за підсумком підрахунку 100% голосів, Макрон набрав майже 28% голосів, тоді як Ле Пен заручилася підтримкою трохи понад 23% виборців.