Макрон поспорил с "подругой путина" из-за Украины в прямом эфире

Тема Украины стала одной из основных во время дебатов перед выборами во Франции

Во Франции близится второй тур президентских выборов, накануне которых действующий глава государства Эммануэль Макрон встретился на теледебатах со своей ультраправой оппоненткой Марин Ле Пен. Много внимания кандидаты уделили теме Украины.

Об этом сообщает BBC.

В частности во время разговора Макрон отметил, что "россия идет по фатальному пути" и выразил убеждение, что Франция, как и вся Европа, должна сделать все необходимое для поддержки Украины, включая прием беженцев и предоставление военной техники.

В ответ на это Ле Пен согласилась со своим оппонентом в том, что Франция должна обеспечить прием беженцев, но раскритиковала идею о поставках военной помощи. По ее убеждению, это сделает страну "участницей войны".

Вместе с тем Макрон упрекнул Ле Пен в том, что она была одной из первых европейских политиков, кто признал аннексию Крыма россией в 2014 году. По его словам, она говорит о Москве, как о "своем банкире" и напомнил, что ее партия финансировалась российскими банками.

Ле Пен на это ответила тем, что французские банки ей кредиты давать отказались.

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Как известно, второй тур президентских выборов во Франции состоится 24 апреля.

Первый тур состоялся 11 апреля, по итогу подсчета 100% голосов, Макрон набрал почти 28% голосов, в то время, как Ле Пен заручилась поддержкой чуть более 23% избирателей.