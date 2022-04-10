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Макрон против "подруги путина": озвучены расклады перед вторым туром выборов во Франции

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Марин Ле Пен и Эмманюэль Макрон Новость обновлена 10 апреля 2022, 23:00
Марин Ле Пен и Эмманюэль Макрон

Действующий президент Франции имеет хорошие шансы на второй срок.

В воскресенье, 10 апреля, состоялись выборы президента Франции, правда, в первом туре победителя не удалось определить. Во втором туре Эмманюэль Макрон имеет отличные шансы вновь возглавить Францию, ведь его поддержало большинство кандидатов.

Об этом сообщает telegram-канал KlymenkoTime.

Во второй тур президентских выборов во Франции вышли действующий президент, представитель партии "Вперед, республика" Эмманюэль Макрон (28,1% голосов), а также лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен (23,3%). Большинство кандидатов после проигранной президентской гонки заявили, что поддерживают Макрона, а за Ле Пен выступил лишь лидер ультраправой партии "Реконкиста" Эрик Земмур (набрал 7,2%).

За действующего президента страны призвали голосовать Жан-Люк Меланшон, занявший третье место и набравший 20,1% голосов. Меланшон также добавил, что "Ле Пен нельзя давать власть". За Макрона выступили также Валери Пекресс (5%), кандидат от зеленых Жадо (4,4%) и мэр Парижа Анн Идальго (1,9%). Таким образом, Макрон имеет отличные шансы пойти на второй президентский срок.

Отметим, окончательные результаты выборов во Франции станут известны позднее. В скобках указаны данные экзитпола Ipsos-Sopra Steria.

Напомним, Ле Пен свою агитацию не стеснялась открыто проводить за российские деньги.

Ранее сообщалось, что Макрон может проиграть президентские выборы во Франции из-за войны в Украине. Недавно Макрон заявил, что не собирается платить рублями за российский газ по указке путина.

Теги:
#Украина #Франция #Россия
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