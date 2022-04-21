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Британія покарала Ківу та військових злочинців з Бучі

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Борис Джонсон Новина оновлена 21 квітня 2022, 15:27
Борис Джонсон

У списку військові злочинці з Бучі, концерн "Калашников" та Ківа

Великобританія прийняла рішення щодо розширення санкції проти російської федерації через її військову агресію проти України. Список збільшився на ще 26 позицій.

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Вказану інформацію у четвер, 21 квітня, оприлюднило видання "Reuters".

Серед провідних керівників росармії, які були внесені до оновленого санкційного списку, потрапив і генерал-полковник російської армії Микола Богдановський, який перебуває на посаді першого заступника начальника Генштабу.

У переліку також є ім'я підполковника Азатбек Омурбеков, командувача 64-ї окремої мотострілецької бригади, яку обґрунтовано підозрюють і звірствах, які росіяни вчинили у Бучі, а також командувачі ВДВ генерал-полковник Андрій Сердюков та Сил спеціальних операцій генерал-майор Валерій Флюстіков.

У тексті документу зазначається, що нові санкції торкнуться не лише осіб, які входять до складу збройних сил росії, а й тих, хто активно підтримують незаконне вторгнення кривавого диктатора путіна до України. Серед них гендиректор логістичної компанії "російська залізниця", та український депутат Ілля Ківа, який публічно підтримав дії росії в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Велика Британія прийняла рішення надати Україні ще більше артилерійських установок через перехід російського вторгнення до "нової фази".

Теги:
#Велика Британія #Санкції #Джонсон
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