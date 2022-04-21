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Зеленський пояснив, у чому росія прокололася з 9 травня

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Зеленський упевнений, що українці більше не зможуть сприймати 9 травня Днем перемоги Новина оновлена 21 квітня 2022, 11:55
Зеленський упевнений, що українці більше не зможуть сприймати 9 травня Днем перемоги

Політик підкреслив, що росіія робить все, щоб Україна її ненавиділа

Український президент Володимир Зеленський вважає, що російське керівництво, схиблене на символізмі, робить серйозну помилку щодо святкування 9 травня на окупованих територіях України. На думку політика, організація таких парадів стане ще одним приводом для більшості українців виростити ненависть до всього російського.

Про це він розповів в інтерв’ю французькому телеканалу BFM TV, передає "Телеграф".

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Зеленський стверджує, що українська влада не боїться 9 травня і готова до того, що Росія може видати черговий пропагандистський сюжет про "перемоги" на війні в Україні. Проте підготовка до святкування "Дня Перемоги" у тимчасово окупованому Херсоні та інших населених пунктах країни — вже інша справа.

"Це ще одна велика історична помилка Росії, так само, як і битва за російську мову, — пояснює Зеленський. — Коли за російську мову вбивають людей на сході нашої держави, здебільшого російськомовних".

На думку президента, якщо на 9 травня росіяни вирішать ходити з парадами на окупованих територіях, то для українців це "поставить хрест на святі".

"росія сама робить все, щоб її та все російське ненавиділи", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що від традиційного Дня Перемоги цього року відмовилася ще й Латвія. 9 травня латиші проведуть як День постраждалих та загиблих на війні в Україні, щоб продемонструвати свою єдність та солідарність із українцями.

У Казахстані ж, схоже, від гріха подалі, від святкового параду на головній площі країни було вирішено відмовитись. Офіційна причина скасування – необхідність економити гроші.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #День Перемоги #9 травня #Володимир Зеленський
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