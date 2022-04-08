У путіна хочуть відібрати "9 травня" — Латвія цього дня вшанує пам’ять загиблих в Україні

Рішення підтримав 61 депутат

Латвійський Сейм ухвалив рішення провести 9 травня День пам’яті постраждалих та загиблих на війні в Україні. У нинішньому році на цю дату скасовуються будь-які святкові заходи, пов’язані з традиційним Днем перемоги.

Подробиці повідомляє латвійське видання Delfi.

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Відповідний законопроєкт було затверджено лише за один день — у прискореному порядку. Свій голос "за" віддав одразу 61 депутат, ще 18 голосували проти. Здебільшого, незгодними з подібним рішенням виявилися опозиційні до влади сили, які розцінюють його як спробу "приховано заборонити святкування Дня перемоги". Вони пропонували залишити Днем пам’яті 24 лютого — дату, в яку Росія розпочала повномасштабне вторгнення.

Слід зазначити, що початковий законопроект ініціювали депутати чотирьох коаліційних партій — AP!, "Національне об’єднання", "Консервативні" та "Нова єдність".

Головною метою Дня пам’яті є привернення уваги латвійців до жаху, який в Україну принесла росія, розпочавши кровопролитну війну. Також депутати хочуть показати свою солідарність із українцями, які борються за цілісність країни та її суверенітет.

9 травня усі держустанови повинні будуть підняти прапори Латвії та України з жалобними стрічками, а також скасувати будь-які концерти та інші заходи, які спочатку були присвячені Дню перемоги. Також забороняються салюти – причому не лише 9, а й 8 числа.

Подібна акція вважається одноразовою — законопроєкт втратить свою силу вже 11 травня.

Нагадаємо, що росія регулярно намагається присвоїти виключно собі всі лаври переможця у Другій світовій війні та монополізувати право на святкування Дня перемоги. Дуже часто паради до цього свята перетворюються на рф в справжнє "перемогу", коли дітей одягають у солдатську форму і садять у саморобні танки. Особливо цинічним на цьому фоні є слоган "Можемо повторити", який став для росіян своєрідним символом Дня перемоги.

При цьому громадяни Росії не поспішають доглядати пам’ятники або братські могили радянських солдатів, хоч і б’ють себе в груди, розповідаючи, як пишаються дідами.

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