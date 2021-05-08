В Украине развенчали несколько мифов про "День Победы" (видео)

В День памяти и примирения, 8 мая, Украинский институт национальной памяти представил новый видеоролик, созданный в рамках видеопроекта "Война и миф".

Об этом сообщается в субботу на странице УИНП в соцсети Facebook.

"В ролике мы развенчиваем миф о том, что "День Победы" в Советском Союзе был всегда "праздником всенародного торжества". Акцентируем, что празднование 9 мая, как "Дня Победы" возникло только в "брежневские времена", когда коммунистическая партия посылала патриотическую риторику", - говорится в посте, посвященном ролику.

В нем также отмечается, что в период с 1947 до 1965 годы в СССР существовали выходные и праздничные дни, однако "День победы" к ним не относился.

"Напоминаем, что сейчас "День победы" использует путинская Россия в свои пропагандистской работе", - добавляют в УИНП.

Этот проект является дополнительным источником исторической информации для широкой общественности. Видеоролики посвящены периоду Второй мировой войны.

Скачать видео в высоком качестве можно по ссылке: https://mega.nz/folder/gwICULCB#yYfinRI81XXq2LYREc9nQw

Оно доступно в двух вариантах: с субтитрами и без субтитров.

Как сообщалось, в этом году пользователей соцсетей возмутила анонсированная в России акция ко Дню победы "Лохматый полк".

Также в Москве ресторан организовал по случаю Дня победы вечеринку с ряжеными под красноармейцев и песнями времен войны.