Скачать
Среда, 05.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Итоги дня 4 мая: проблемы у "Северного потока 2", скандал с Бастой в Киеве и "разоблачение" Ивангая
Итоги дня 4 мая: проблемы у "Северного потока 2", скандал с Бастой в Киеве и "разоблачение" Ивангая
Ахметов открестился от создания "Партии регионов 2.0", но ею занялся его близкий соратник
Ахметов открестился от создания "Партии регионов 2.0", но ею занялся его близкий соратник
Лицом к лицу: накануне визита Блинкена в Киев Байден заговорил о Путине
Лицом к лицу: накануне визита Блинкена в Киев Байден заговорил о Путине
У предательницы Украины забирают служебную квартиру в Крыму: показательная история (видео)
У предательницы Украины забирают служебную квартиру в Крыму: показательная история (видео)

"В этот треш трудно поверить": сеть удивила акция ко Дню Победы в России

"В этот треш трудно поверить": сеть удивила акция ко Дню Победы в России
00:38 Сегодня Телеграф

Интересную акцию ежегодно проводят наши северные "не братья". В погоне за победобесием они умудрились приплести и собак.

Анонс акции "Лохматый полк" успели обсудить и в сети.

В России собрались провести акцию, посвящённую собакам и пограничникам, принимавшим участие во Второй мировой войне. Акцию решили назвать "Лохматый полк", имитируя название "Бессмертный полк". Еще одна акция пропагандистов, имитирующая память о предках.

Интернет не оценил такие инициативы:

"Это настолько абсурдно и трешово, не верится в реальность", "Лучше селедки с молоком, чтобы дома сидели, так галоперидол явно уже им не поможет", "Деды на палках уже надоели, давай собак в пилотки наряжать. Ущербные".

комментарии

Напомним. депутат Житомирского облсовета от фракции ОПЗЖ Константин Черпицкий поздравил ветеранов с 9 мая фотографией с солдатами СС. Он выставил борд, на котором изображены солдаты дивизии 2-й танковой дивизии СС "Дас райх", идущие в атаку. Комментариев депутат журналистам так и не предоставил.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 127

Все по теме:

Россия, 9 мая, Лохматый полк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина готовит "колоссальный имиджевый удар по России" из-за Крыма: что известно
02 Главарь "ДНР" дал зеленый свет смертной казни боевиков, "небрежно" воюющих против Украины
03 Техническая вода уже есть: оккупанты Крыма назвали сроки бурения скважин под Азовским морем
04 Охрана рэпера Басты чуть не избила киевлянина за вопрос о Крыме (видео)
05 Мощный смертельный торнадо пронесся по США: в сети показали последствия непогоды (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Экс-советник Путина объяснил, как Байден реально мог бы защитить Украину: &quot;Ни об одном из шагов еще не говорили&quot;
Экс-советник Путина объяснил, как Байден реально мог бы защитить Украину: "Ни об одном из шагов еще не говорили"
&quot;В этот треш трудно поверить&quot;: сеть удивила акция ко Дню Победы в России
"В этот треш трудно поверить": сеть удивила акция ко Дню Победы в России
&quot;Весь мир поставили на уши&quot;: Россию назвали главным автором фейков о вакцинах от коронавируса
"Весь мир поставили на уши": Россию назвали главным автором фейков о вакцинах от коронавируса
Какой праздник 5 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 5 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь