"В этот треш трудно поверить": сеть удивила акция ко Дню Победы в России

Интересную акцию ежегодно проводят наши северные "не братья". В погоне за победобесием они умудрились приплести и собак.

Анонс акции "Лохматый полк" успели обсудить и в сети.

В России собрались провести акцию, посвящённую собакам и пограничникам, принимавшим участие во Второй мировой войне. Акцию решили назвать "Лохматый полк", имитируя название "Бессмертный полк". Еще одна акция пропагандистов, имитирующая память о предках.

Интернет не оценил такие инициативы:

"Это настолько абсурдно и трешово, не верится в реальность", "Лучше селедки с молоком, чтобы дома сидели, так галоперидол явно уже им не поможет", "Деды на палках уже надоели, давай собак в пилотки наряжать. Ущербные".

Напомним. депутат Житомирского облсовета от фракции ОПЗЖ Константин Черпицкий поздравил ветеранов с 9 мая фотографией с солдатами СС. Он выставил борд, на котором изображены солдаты дивизии 2-й танковой дивизии СС "Дас райх", идущие в атаку. Комментариев депутат журналистам так и не предоставил.