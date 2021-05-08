Московский ресторан отличился представлением к 9 Мая: "Совсем у народа крыша едет"

В Москве клуб-ресторан "Balagan" организовал по случаю Дня победы 9 мая вечеринка с наряженными в полевую солдатскую форму бойцов Красной армии официантами и барменами, посвященными войне песнями и иной атрибутикой.

Об этом с возмущением написала в своем Telegram-канале в субботу, 8 мая, российская журналистка и общественный деятель Ксения Собчак и опубликовала видео.

"Совсем у народа крыша едет", - прокомментировала Собчак опубликованную видеозапись.

Как сообщалось, ранее пользователей соцсетей возмутила анонсированная в России акция ко Дню победы "Лохматый полк".