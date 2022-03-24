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Латвійці відправили російського бізнесмена за курсом воєнного корабля: подробиці

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Олександр Варшавський Новина оновлена 24 березня 2022, 20:32
Олександр Варшавський

Варшавського, який забезпечує машинами російських військових, розвернули назад на Москву

У четвер, 24 березня, літак російського бізнесмена Олександра Варшавського вперше з моменту війни намагався вилетіти з Москви у напрямку цивілізованого світу, але не вийшло.

Як повідомляє у Facebook український журналіст Михайло Ткач, у повітряному просторі Латвії літак був "посланий слідом за російським військовим кораблем", розвернувся, повернувся до Москви і був змушений відлетіти до Стамбула.

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Маршрут російського бізнесмена Олександра Варшавського
Маршрут російського бізнесмена Олександра Варшавського

Олександр Варшавський є співвласником компанії "Авілон Автомобільна Група" ("Авілон АГ") — одного з провідних в росії дилерів автомобілів класу люкс з досвідом великих поставок російським силовим структурам. Як пише occrp.org, Варшавський — "натуралізований американець". Він проживає в елітному містечку Холмдел у штаті Нью-Джерсі, недалеко від Манхеттену. Також має кілька компаній у США, які контролюють активи в росії на суму понад мільярд доларів, включаючи частку в "Авілоні".

Особистий літак Олександра Варшавського
Особистий літак Олександра Варшавського

Нагадаємо, що росія продовжує відкидати той факт, що їхні війська розгорнули в Україні повномасштабну війну, яку продовжують називати так званою "спецоперацією".

Раніше "Телеграф" писав, що в росії продовжують загрожувати Україні та її соратникам атакувати вантажі з постачанням іноземної зброї. У МЗС рф заявили, що армія росії знищуватиме будь-які військові вантажі, які заїжджатимуть на територію України.

Теги:
#Туреччина #Москва #Латвія #Літаки
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