Снабжающего машины российским военным Варшавского развернули обратно на Москву

В четверг, 24 марта, самолет российского бизнесмена Александра Варшавского впервые с момента войны пытался вылететь из москвы в направлении цивилизованного мира, но не получилось.

Как сообщает в Facebook украинский журналист Михаил Ткач, в воздушном пространстве Латвии самолет был "послан вслед за российским военным кораблем", развернулся, вернулся в Москву и был вынужден улететь в Стамбул.

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Маршрут российского бизнесмена Александра Варшавского

Александр Варшавский является совладельцем компании "Авилон Автомобильная Группа" ("Авилон АГ") — одного из ведущих в рф дилеров автомашин класса люкс с опытом обширных поставок российским силовым структурам. Как пишет occrp.org, Варшавский — "натурализованный американец". Он проживает в элитном городке Холмдел в штате Нью-Джерси, недалеко от Манхэттена. Также имеет несколько компаний в США, которые контролируют активы в россии на сумму свыше миллиарда долларов, включая долю в "Авилоне".

Личный самолет Александра Варшавского

Напомним, что россия продолжает отвергать тот факт, что их войска развернули в Украине полномасштабную войну, которую продолжают называть так называемой "спецоперацией".

Ранее "Телеграф" писал, что в россии продолжают угрожать Украине и ее соратникам атаковать грузы с поставками иностранного оружия. В МИД рф заявили, что армия рф будет уничтожать любые военные грузы, которые будут заезжать на территорию Украины.