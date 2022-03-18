россия снова угрожает Украине: в МИД рф сделали заявление

В россии в очередной раз пригрозили атаковать грузы с поставками иностранного оружия в Украину.

Российская власть никак не может смириться с тем, что многие Европейские страны, а также США активно помогают Украине, поставляя гуманитарную, материальную и военную помощь. На фоне новостей, что в Украину из США направляется мощное оружие, в МИД рф заявили, что армия рф будет уничтожать любые военные грузы, которые будут заезжать на территорию Украины.

Об этом в пятницу, 18 марта, заявил глава МИД рф сергей лавров.

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"Любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для россии", — отметил политик.

Более того, он отметил, что целью оккупантов будут любые грузы, которые россия будет рассматривать в качестве военных, станут российскими законными целями и будут расстреливаться. Также, лавров добавил, что "передача советских С-300 из других стран в Украину без согласия россии является незаконной и Москва не допустит этого".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на протяжении всего времени войны призывал страны НАТО помочь Украине закрыть небо над страной на фоне бомбежок россиян. После выступления Зеленского перед Конгрессом США, США сообщило, что передадут Украине 9 тысяч противотанковых комплексов, 800 систем ПВО, 20 миллионов единиц боеприпасов.