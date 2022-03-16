Укр

США и НАТО отправят в Украину мощное оружие: что известно

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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ПВО Новость обновлена 16 марта 2022, 15:44
ПВО

Запад таки поможет частично закрыть украинское небо.

В среду, 16 марта, на 21-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что США и НАТО отправляют в Украину зенитно-ракетные комплексы.

Об этом сообщает CNN.

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Высокопоставленный представитель США заявил, что в эти системы входят мобильные системы ПВО советских времен SA-8, SA-10, SA-12 и SA-14, дальность действия которых выше, чем у "Стингеров" (но меньше С-300), что в общем-то дает возможность поражать крылатые ракеты. Таким образом, Украина вскоре получит зенитно-ракетные комплексы, которые значительно усложнят жизнь воздушным войскам рф на нашей территории.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на протяжении всего времени войны призывал страны НАТО помочь Украине закрыть небо над страной на фоне бомбежок россиян. 16 марта глава государства выступил перед Конгрессом США и заявил, что хочет создать новый союз.

Ранее сообщалось, что в Турции решили стать посредником в переговорном процессе между Украиной и рф.

Теги:
#Украина #США #НАТО #Россия
Владимир Зеленский
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