росія знову загрожує Україні: у МЗС рф зробили заяву

У росії вкотре пригрозили атакувати вантажі з постачанням іноземної зброї в Україну.

Російська влада ніяк не може змиритися з тим, що багато Європейських країн, а також США активно допомагають Україні, надаючи гуманітарну, матеріальну та військову допомогу. На тлі новин, що в Україну з США прямує потужна зброя, в МЗС рф заявили, що армія росії знищуватиме будь-які військові вантажі, які заїжджатимуть на територію України.

Про це в п’ятницю, 18 березня, заявив глава МЗС росії сергій Лавров.

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"Будь-які вантажі, які містять озброєння для України, стануть законною метою для росії", — зазначив політик.

Щобільше, він зазначив, що метою окупантів будуть будь-які вантажі, які росія розглядатиме як військові, стануть російськими законними цілями і розстрілюватимуться. Також лаврів додав, що "передача радянських С-300 з інших країн в Україну без згоди росії є незаконною і Москва не допустить цього".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський упродовж усього часу війни закликав країни НАТО допомогти Україні закрити небо над країною на тлі бомбардувань росіян. Після виступу Зеленського перед Конгресом США, США повідомило, що передадуть Україні 9 тисяч протитанкових комплексів, 800 систем ППО, 20 мільйонів одиниць боєприпасів.