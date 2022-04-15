Казахстан пояснив, чому не проводитиме параду 9 травня

Ветеранів, що залишилися в живих, планують пошанувати іншим способом

У Казахстані вирішили відмовитись від проведення традиційного військового параду, присвяченого Дню Перемоги у Другій світовій війні. 9 травня у Нур-Султані не планують демонструвати війська та бойову техніку країни.

Про це повідомляє місцеве видання "TengriNews", посилаючись на повідомлення Міноборони РК.

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Головною причиною скасування параду вважається економія бюджетних коштів. Влада Казахстану визначила деякі інші цілі більш пріоритетними, ніж військова хода до 9 травня. Серед таких – підтримка на необхідному рівні боєздатності та мобільності казахської армії, а також оборона різних державних та військових об’єктів.

При цьому в різних регіонах Казахстану має відбутися близько п’яти десятків інших менш великих заходів, які будуть присвячені подвигу переможців над німецьким нацистським режимом. Ветеранів Другої світової планують вшановувати іншими доступними способами, а не на параді.

Додамо, що раніше інакше провести День перемоги цього року вирішив латвійський уряд. Серед іншого було заявлено, що 9 травня у Латвії буде оголошено Днем постраждалих та загиблих на війні в Україні. У такий спосіб вирішено продемонструвати солідарність із українським народом.