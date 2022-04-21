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Під Ізюмом ЗСУ знищили російський винищувач СУ-34 (відео)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Су-34 Новина оновлена 21 квітня 2022, 14:09
Су-34

ЗСУ збили російський винищувач-юомбардувальник

В Ізюмському районі Харківської області українські військові знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Телеграм-каналі.

"Її! Ізюмський напрям, 93 Холодноярська бригада збила гратський літак, у небі видно ординські парашути", — написав журналіст у пості.

Су-34 — радянський/російський багатофункціональний фронт-надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для ударів по цілях супротивника на відстані 150-600 км від лінії бойового зіткнення в умовах сильної протидії засобам ППО. Станом на 2020 рік вироблено 136 таких літаків.

Як повідомляв "Телеграф", раніше українські військові всього за один день вразили дев’ять повітряних цілей окупантів, серед яких один літак та один вертоліт. Зазначається, що українські захисники ефективно використовують усі доступні засоби, включаючи зенітні ракети та установки, а також ПЗРК, у тому числі іноземного виробництва.

Теги:
#Війна #Ізюм #Винищувач
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