Окупанти втратили ще один літак і гелікоптер: у ЗСУ розповіли про втрати росіян за день

Окупанти продовжують втрачати літальні апарати

Українські військові за день вразили дев’ять повітряних цілей окупантів, серед яких один літак та один гелікоптер.

Про це проінформувала пресслужба ВС ЗСУ у своєму телеграм-каналі.

Зазначається, що українські захисники ефективно використовують усі доступні засоби, включаючи зенітні ракети та установки, а також ПЗРК, у тому числі іноземного виробництва.

Всього за день було збито одного винищувача-бомбардувальника Су-34, гелікоптера Ка-52, а також шість безпілотників та одну крилату ракету.

За даними Штабу ООС, більшість із зазначених повітряних цілей було збито на Сході України, де почався наступ російських військ на Донбас.

На цьому напрямку за день було відбито 10 атак і знищено 12 танків, одну артилерійську систему, 28 одиниць броньованої техніки та два автомобілі супротивника.

Як повідомлялося раніше, у США повідомили, що Україна вже отримала від країн Заходу винищувачі та запчастини для своїх літаків.

Водночас лідери США, Великобританії та Канади заявили, що незабаром Україна отримає від них ще більшу важку артилерію.

Крім того, про постачання бронетехніки повідомили Нідерланди, а Румунія схвалила передачу зброї із резервів Міноборони.