У путіна злякалися заяви Данилова по Кримському мосту і пригрозили у відповідь

У путіна почали сипати загрозами Україні

У Кремлі відреагували на слова секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данилова про можливість удару по Кримському мосту з боку України. Прес-секретар російського президента дмитро пєсков назвав заяву Данилова про готовність завдати удару по Кримському мосту "анонсуванням теракту"

Його слова наводять росЗМІ.

Чому росії не виграти війну проти України?

Водночас заступник голови Радбезу росії дмитро медведєв заявив, що секретар РНБО Данилов, який заявив про можливість завдати удару по Кримському мосту, повинен розуміти, що "буде метою у відповідь".

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Як повідомляв "Телеграф", раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов відповів на запитання, чи може Україна вдарити по Кримському мосту, який сполучає російську федерацію з тимчасово окупованим нею півостровом.

"Якби ми мали можливість це зробити, ми б це вже зробили. Якщо це буде можливість, ми це обов’язково зробимо", - сказав Данилов, додавши, що Керченський міст росія використовує для підвезення підкріплення своєї армії.

Нагадаємо, раніше в американській пресі з’явилася інформація, що США планують суттєво розширити розвідувальні дані, надані Україні, щоб Збройні сили могли атакувати підрозділи російських військових.