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У путіна злякалися заяви Данилова по Кримському мосту і пригрозили у відповідь

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Кримський міст Новина оновлена 21 квітня 2022, 14:39
Кримський міст

У путіна почали сипати загрозами Україні

У Кремлі відреагували на слова секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данилова про можливість удару по Кримському мосту з боку України. Прес-секретар російського президента дмитро пєсков назвав заяву Данилова про готовність завдати удару по Кримському мосту "анонсуванням теракту"

Його слова наводять росЗМІ.

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Водночас заступник голови Радбезу росії дмитро медведєв заявив, що секретар РНБО Данилов, який заявив про можливість завдати удару по Кримському мосту, повинен розуміти, що "буде метою у відповідь".

Як повідомляв "Телеграф", раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов відповів на запитання, чи може Україна вдарити по Кримському мосту, який сполучає російську федерацію з тимчасово окупованим нею півостровом.

"Якби ми мали можливість це зробити, ми б це вже зробили. Якщо це буде можливість, ми це обов’язково зробимо", - сказав Данилов, додавши, що Керченський міст росія використовує для підвезення підкріплення своєї армії.

Нагадаємо, раніше в американській пресі з’явилася інформація, що США планують суттєво розширити розвідувальні дані, надані Україні, щоб Збройні сили могли атакувати підрозділи російських військових.

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#Кримський міст
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