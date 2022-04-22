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У росії офіційно назвали мету "другого етапу спецоперації"

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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російські загарбники Новина оновлена 22 квітня 2022, 11:44
російські загарбники

кремль вперше офіційно визнав свої цілі в Україні

російська армія в ході так званого "другого етапу спецоперації" в Україні планує встановити повний контроль над Донбасом, а також південними регіонами країни.

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Про це у п'ятницю, 22 квітня, повідомив в.о. командувача військ Центрального військового округу Рустам Міннекаєв.

"Друга фаза розпочалася буквально два дні тому. Армія росії під час другої фази планує встановити повний контроль над Донбасом та Південною Україною, забезпечити коридор у Крим, а також вихід до Придністров'я", — заявив він.

Варто відзначити, що про те, що російські загарбники спробують завдати удару не лише на Донбасі, а й на півдні України, раніше заявляли і західні експерти. Не відкидали такого варіанта й українські військові.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як під час вчорашньої зустрічі кривавого диктатора росії володимира путіна та міністра оборони рф сергія шойгу останній заявив, що російські бойовики нібито вже взяли під контроль український Маріуполь та примусили здатися українських захисників.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Донбас #Південь
російські загарбники
Україна
У росії офіційно назвали мету "другого етапу спецоперації"
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Категорія
російські загарбники
У росії офіційно назвали мету "другого етапу спецоперації"
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