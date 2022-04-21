У росії демонтують трибуни на стадіоні через схожість із українським прапором (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 154
Влада при цьому називає іншу причину.
У росії бояться жовто-синіх кольорів, а український прапор мерехтить росіянам скрізь. У Якутську на футбольному стадіоні "Туймаада" вирішили демонтувати "українські" трибуни.
Про це повідомив начальник стадіону Анатолій Тартаков у коментарі Sakhada.
Тартаков зазначив, що трибуни демонтують у зв’язку зі зношуванням, однак у мережі йому не повірили.
"Зараз прибирають сині лавки через зношування. Адже вони стоять з 1996 року, багато зламано. У 2012-му був частковий ремонт, і все. Так що плани поміняти були давно. Вирішили почати демонтаж з синіх лавок, їх небагато, всього три ряди. Все інше — домисли людей", — заявив Тартаков.
В інтернеті гуляє зовсім інша версія — владі нібито не подобається, що головний стадіон у місті є великим прапором України. До 2017 року на стадіоні "Туймаада" до свого розформування грав ФК "Якутія".
У telegram-каналі truexanewsua написали: "Трибуни стадіону в Якутську демонтують через схожість із кольорами українського прапора. Маразм міцнів."
Нагадаємо, російський футболіст у Чехії не підтримав Україну на акції перед грою.
Раніше український футболіст Андрій Ярмоленко назвав найдостойнішого гравця збірної рф.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-