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У росії демонтують трибуни на стадіоні через схожість із українським прапором (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Стадіон "Туймаада" Новина оновлена 21 квітня 2022, 21:29
Стадіон "Туймаада"

Влада при цьому називає іншу причину.

У росії бояться жовто-синіх кольорів, а український прапор мерехтить росіянам скрізь. У Якутську на футбольному стадіоні "Туймаада" вирішили демонтувати "українські" трибуни.

Про це повідомив начальник стадіону Анатолій Тартаков у коментарі Sakhada.

Тартаков зазначив, що трибуни демонтують у зв’язку зі зношуванням, однак у мережі йому не повірили.

"Зараз прибирають сині лавки через зношування. Адже вони стоять з 1996 року, багато зламано. У 2012-му був частковий ремонт, і все. Так що плани поміняти були давно. Вирішили почати демонтаж з синіх лавок, їх небагато, всього три ряди. Все інше — домисли людей", — заявив Тартаков.

В інтернеті гуляє зовсім інша версія — владі нібито не подобається, що головний стадіон у місті є великим прапором України. До 2017 року на стадіоні "Туймаада" до свого розформування грав ФК "Якутія".

У telegram-каналі truexanewsua написали: "Трибуни стадіону в Якутську демонтують через схожість із кольорами українського прапора. Маразм міцнів."

Нагадаємо, російський футболіст у Чехії не підтримав Україну на акції перед грою.

Раніше український футболіст Андрій Ярмоленко назвав найдостойнішого гравця збірної рф.

Теги:
#Україна #Росія #Якутськ #Війна з Росією
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