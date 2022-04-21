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Російський футболіст демонстративно не підтримав Україну: карма не змусила на себе довго чекати

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Владислав Левін (номер 8) демонстративно прибрав руки за спину Новина оновлена 21 квітня 2022, 00:08
Владислав Левін (номер 8) демонстративно прибрав руки за спину

Росіянин "допоміг" своїй команді програти.

У чемпіонаті Чехії, влада якої повністю підтримує Україну, перед грою "Спарта" — "Словацко" традиційно пройшла акція на підтримку України, проте російський футболіст гостей Владислав Левін демонстративно проігнорував захід.

Відповідне відео доступне на сторінці futbalovyraj у twitter.

Перед початком поєдинку на стадіоні хвилиною мовчання вшанували пам’ять жертв російського вторгнення в Україну. Потім трибуни та гравці влаштували стоячу овацію українцям, проте російський півзахисник "Словацко" Владислав Левін у цей час демонстративно прибрав руки за спину. Цікаво, що ще в першому таймі росіянина наздогнала карма. За рахунку 1:1 Владислав підсковзнувся, що призвело до гола у ворота його команди. Це взяття воріт стало переможним, а згодом "Спарта" забила і третій гол у ворота гостей.

Відеоогляд матчу "Спарта" — "Словацко" (3:1):

Згодом росіянина розкритикував власний тренер.

"Він повівся непрофесійно. Його дії показали, що команда не має для нього першорядного значення. Він не може так поводитися", — заявив тренер "Словацко" Мартін Сведік.

Раніше повідомлялося, що сербські баскетболісти проігнорували акцію на підтримку України перед матчем Євроліги.

Нагадаємо, український футболіст Андрій Ярмоленко назвав єдиного гідного російського футболіста.

Теги:
#Україна #Футбол #Росія #Війна з Росією
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