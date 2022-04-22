Іспанія направила Україні боєприпаси та бронеавтомобілі: подробиці

Іспанія направила Україні 200 тонн боєприпасів та інших матеріалів для ЗСУ

Країни світу продовжують надавати допомогу Україні у протидії російському вторгненню і Іспанія, яка відправила до Польщі корабель із військовою допомогою для Збройних сил України, не є винятком.

Про це повідомив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив у ході спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в четвер, 21 квітня.

"Хочу оголосити, що новий вантаж зброї надходить в Україну. Це іспанський корабель "Ізабель", який сьогодні відбув з іспанського порту до Польщі. 200 тонн боєприпасів та інших матеріалів", – сказав іспанський прем’єр.

За словами прем’єр-міністра Іспанії, на борту "Ізабель" кілька десятків вантажівок із військовими матеріалами, а також 20 бронеавтомобілів.

"Це вдвічі більше, ніж ми колись відправляли і чим попередній наш вантаж. Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася перемогою України. І я вірю, що ми маємо боротися проти безкарності, особливо після того, як вранці я відвідав Бородянку. Ці звірства не повинні залишитися безкарними", – додав він.

Читайте також: Категорія Україна Британія, Канада та США оголосили про постачання артилерії для України Українські захисники незабаром отримають більше артилерії від країн Заходу

Санчес підкреслив: "Ми допомагатимемо Україні, українському народу доти, доки не досягнемо своєї мети. А це – свобода та мир для України".

Прем’єр Іспанії також зазначив, що останніми тижнями його країна надавала гуманітарну допомогу, медичні та інші засоби Україні.

"11 літаків – 170 тонн військового обладнання та зброї ми вже надали, зробили внесок до європейського фонду €120 млн. Ми підтримуємо всі санкції. Пакет гуманітарний – це €31 млн – найбільший внесок щодо однієї держави в історії Іспанії", – розповів Санчес.

Як повідомлялося, у той час, як російські окупанти вже втратили в Україні понад 3 тисячі одиниць бойової техніки, країни Заходу постачають Україні озброєння, у тому числі важку артилерію.